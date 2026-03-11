【新興国通貨】中南米市場で一時1ドル＝17.45ペソを付ける＝メキシコペソ 原油高などからの新興国通貨売りに9日に1ドル＝18.0244ペソを付けたが、その後は一転してドル安ペソ高。昨日海外市場で一時17.451ペソを付けた。その後は17.60前後を付けるなど、しっかりした動き。対円では円安を受けて9円台をしっかり回復。9日には一時8.792円を付けていた。 USDMXN17.545MXNJPY9.0163