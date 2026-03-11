三代目ＪＳＯＵＬＢＲＯＴＨＥＲＳの山下健二郎が１１日、都内で行われた「スーパー麺」新アンバサダー就任発表記者会見に出席し、自身がスーパーだと思う人について言及した。山下は三代目のパフォーマーとしてはもちろん、多彩な趣味とコメント力を生かしてテレビ番組にも多く出演し、幅広い交友関係を築いている。報道陣から商品名にちなみ、スーパーだと感じた人を問われると、タレント・所ジョージの名前を挙げた。釣