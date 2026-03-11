セキトバイースト（牝５歳、栗東・四位洋文厩舎、父デクラレーションオブウォー）はＣＷコースでしまい重点の調教で、４ハロン５２秒８―１１秒２と切れのある動きを披露した。四位調教師は「いい動き。今日は気持ち良く走らせて、整える感じでした」と納得の表情を浮かべた。昨年６月の府中牝馬Ｓで重賞初制覇を飾り、前走のエリザベス女王杯では見せ場をつくっての６着。今回は牡馬が相手だが「今年は強いメンバーとやってい