春のイメージにピッタリのいちご。実はヘタを取るときに、あるモノを使うと便利なんです。どこのご家庭にもあるので、簡単に試せますよ。はたして、どうやって…？ ヘタを取るのに「フォーク」を活用！ １.フォークをヘタの下の白い部分にさして…。 ２.いちごをくるっと回してフォークを持ち上げれば、こんなにキレイに取れちゃうんです！ 意外と面倒なヘタ取りですが、これなら包丁もまな板も不要でできまよ。い