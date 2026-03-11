無期限での活動休止を発表した女性ラッパーユニット・chelmicoのMamikoこと鈴木真海子が、自身のXでソロ活動の再開を発表した。【写真】ソロ活動再開を報告した鈴木真海子の近影鈴木は10日、自身のXを更新し、「こんばんは。ソロのライブを再開していきたいと思っております」と報告。「明日からまたいろいろお知らせしていきます。どうぞよろしくお願いします」とつづり、近影を公開した。chelmicoは昨年5月、体調不良が続