俳優の高橋駿一（37）が、11日までに自身のXを更新。離婚したことを報告した。【画像】高橋駿一、顔写真とプロフィール投稿で「応援してくださってる皆様、関係者の皆様へ」と書き出し文書を公開。文書で「いつも応援してくださっている皆様、関係者の皆様へ」とし、「私事ではございますが、この度離婚いたしましましたことをご報告いたします。それぞれの人生を歩んでいくこととなりました」と伝えた。続けて「今後も俳優