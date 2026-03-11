◇オープン戦阪神―西武（2026年3月11日甲子園）阪神は11日、11年に発生した東日本大震災の犠牲者を追悼し、首脳陣、選手らが黙とうをささげた。西武とのオープン戦が行われるこの日、一塁ベンチ前に整列し、試合前に約30秒間、黙とう。球場には半旗が掲げられた。11年の東日本大震災発生から今年で15年となった。