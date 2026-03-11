『家族なんだから遠慮なんて水臭いわよ』。笑顔で踏み込んでくる義母に私の平穏な日常はみごとに崩れ去ったのでした…。義実家の近くに引っ越した途端、アポなし訪問や過干渉など、こちらの都合を一切無視した「善意の押し付け」がエスカレート！夫に相談しても「親を悪者にするな」と責められ、もはや絶望を通り越して…。そして…暴走する義母がこの後引き起こす、家庭を揺るがす「とんでもない暴挙」とは――。＞＞ 【まんが】