俳優の原田龍二（55）の妻で女優の原田愛（52）が11日、自身のインスタグラムを更新。夫妻の2ショットを披露した。「ある日のおやつ」と書き出し、「大好きなパンケーキ」と夫妻の2ショット写真をアップ。「プルプルしたスポンジとこのクリームが大好きで思い出しただけでまた食べたい」と伝えた。そして「あっという間に食べ終えてしまうのがたまにきず次こそゆっくり食べます！！」と宣言。「今日も絶賛筋肉痛ですが