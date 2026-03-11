マクセルが続伸している。１０日の取引終了後に、対面での本人確認業務を支援する「本人確認ソリューション」の提供を３月下旬に開始すると発表しており、これを好材料視した買いが入っている。 同ソリューションは、マイナンバーカードや運転免許証の個人情報をＩＣカードリーダーで読み取り、真偽判定や本人確認を行う。オンライン資格確認などで実績のある非接触ＩＣカӦ