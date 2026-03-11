「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１１日正午現在でキオクシアホールディングスが「買い予想数上昇」２位となっている。 １１日の東証プライム市場で、キオクシアが大幅続伸。１０日の米株式市場で半導体関連株が堅調に推移しナスダック指数が上昇したことが追い風となっている。特に、同社株と連動性が強い半導体メモリー大手のサンディスク＜SNDK＞の株価は足もとで急伸してい