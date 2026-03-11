ベルテクスコーポレーションが大幅続伸している。１０日の取引終了後に、２６年３月期の期末一括配当予想を３２円５０銭から３５円へ増額修正したことが好感されている。なお、前期は６０円（ただし２５年９月１日付で１株から２株への株式分割を実施）だった。 出所：MINKABU PRESS