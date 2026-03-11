１１日に実施された５年債入札（第１８３回、クーポン１．６％）は、最低落札価格が９９円８４銭（利回り１．６３６％）、平均落札価格が９９円８５銭（同１．６３３％）となった。小さければ好調とされるテール（平均落札価格と最低落札価格の差）は１銭で、前回（２月１７日）の３銭から縮小。応札倍率は３．６９倍となり、前回の３．１０倍を上回った。 出所：MINKABU PRESS