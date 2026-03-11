午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１３７４、値下がり銘柄数は１８３、変わらずは３３銘柄だった。業種別では３３業種全てが上昇。値上がり上位に非鉄金属、その他製品、電気・ガス、ガラス・土石、海運、鉱業など。 出所：MINKABU PRESS