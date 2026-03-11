韓国大統領府（青瓦台）が3月11日、THAAD（高高度防衛ミサイル）やパトリオットなど在韓米軍の防空資産が中東地域に搬出されたという報道について、「対北朝鮮抑止力にはまったく問題ない」と明らかにした。【画像】「北朝鮮が羨ましい」大炎上の韓国教育庁ウェブ漫画大統領府は同日、「韓米間の戦力運用に関してわが政府が言及することは適切ではない」としたうえで、「在韓米軍戦力の一部の海外移動の有無に関わらず、わが国の軍