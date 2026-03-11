WBC準々決勝より韓国代表に合流する可能性が取り沙汰されている韓国系アメリカ人投手ライリー・オブライエン（セントルイス・カージナルス）が、MLBオープン戦で制球難を露呈した。【写真】韓国美女チアリーダー、「脱アジア級」の圧巻ボリュームオブライエンは3月11日（日本時間）、米フロリダ州ポートセントルーシーのクローバー・パークで行われたニューヨーク・メッツとのオープン戦に4回から2番手として登板。0.2回を投げて4