卓球の「WTTチャンピオンズ重慶2026」は10日、女子シングルスの1回戦が行われ、世界ランキング13位の大藤沙月（ミキハウス）は同2位の王曼碰（中国）と対戦。ゲームカウント3－0で勝利を飾り、2回戦進出を決めた。日本勢相手に強さを見せてきた王曼碰に対する大藤の勝利を大会公式も大きく報じ、称賛の声を寄せている。 ■孫穎莎と並ぶトップ2 張本美和（木下グループ）、早田ひな（日本生命）と