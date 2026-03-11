11日13時現在の日経平均株価は前日比1464.26円（2.70％）高の5万5712.65円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1374、値下がりは183、変わらずは33と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を354.31円押し上げている。次いでＳＢＧ が279.97円、東エレク が85.24円、フジクラ が70.86円、住友電 が34.23円と続く。 マイナス寄与度は5.62円の押し下げでオリ