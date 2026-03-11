プロボクシング・元WBA世界ミドル級王者でタレントの竹原慎二（54）が、結婚記念日を夫婦でお祝いする様子を公開し、注目を集めている。【映像】竹原慎二と25歳娘の親子ショットや夫婦乾杯ショット1997年3月9日に結婚し、長男と長女、2人の子どもがいる竹原。Instagramでは、長女が大学を卒業したことや入社式を迎えたことなど、父親としての顔も見せてきた。2025年11月11日には、長女の25歳の誕生日祝いにゴルフを楽しんだこ