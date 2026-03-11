不法就労する外国人の情報を募り、逮捕などにつながれば1万円程度の報奨金。茨城県が導入を目指す新たな“通報制度”をめぐり、差別や偏見を招くのではないかと懸念が広がっています。【写真で見る】新たな“通報制度”について茨城県知事は…茨城県が導入目指す「通報報奨金制度」に“不安”首都圏の台所・茨城県。それを支えているのは、外国人労働者です。――どんな作業をしていますか？正規の在留資格で働く ベトナム人