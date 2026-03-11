公益財団法人日本バレーボール協会（JVA）は11日（水）、8月26日（水）に予定されていた男子日本代表国際親善試合東京大会の開催日が変更になったことを発表した。 8月26日（水）に東京都江東区にある有明アリーナで開催される予定だった国際親善試合東京大会。今回の発表によって実施日が1日前倒しとなり、8月25日（火）となったことが明らかになった。また、前回発表時には未定となっていた対戦相手は、