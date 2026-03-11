女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は12日、第114話が放送される。＜※以下、ネタバレ有＞レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）が日本人になる許可をもらうため、江藤安宗（佐野史郎）を訪ねる夫妻だが、取り付く島もなく一蹴されてしまう。トキは錦織友一（吉沢亮）に協力を願おうと松江中学校へ。しかし、ヘブン同様に断られる。失意