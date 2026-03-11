「プロレス・新日本」（１０日、シゲトーアリーナ岡山）東京五輪柔道男子１００キロ級金メダリストのウルフアロン（３０）が第１試合のタッグマッチに出場し、ＩＷＧＰタッグ王者のノックアウトブラザーズ（Ｋ．Ｏ．Ｂ）のＹｕｔｏ−Ｉｃｅ（２９）＆ＯＳＫＡＲ（２７）と初対戦した。デビュー以来、極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー（ＨＯＴ）」との抗争が続いているウルフだが、この日はファンの支持率急上昇中のタッグ