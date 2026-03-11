NCTメンバーMARK（マーク＝26）が「正直」を強調した。米ファッション誌「ハーバーズバザー」の韓国版4月号の表紙を飾った。ハーバーズバザー・コリアは10日、カバー写真3パターンを公開した。そのインタビューで「ミュージシャンとして失いたくない目標」を聞かれ「人生においても、音楽においても、私は正直さを持って生きたいです。毎日、時間ごとに変わるのが人の心かもしれませんが、迷っていても自分に正直でありたいです。