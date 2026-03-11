バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「明治安田J1百年構想リーグ クラブマスコット ラバーチャーム」を2026年3月 第3週より発売する。全20種で価格は300円。2026年3月 第3週発売「明治安田J1百年構想リーグ クラブマスコット ラバーチャーム」(全20種・300円)「明治安田J1百年構想リーグ クラブマスコット ラバーチャーム」は、2026年前半に開催する特別なシーズンのJ1クラブマスコット20キャラクターが最速でラバーチャームに