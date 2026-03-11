バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「ONE PIECE 悪魔の実ライト2」を2026年3月 第3週より発売する。全5種で価格は400円。2026年3月 第3週発売「ONE PIECE 悪魔の実ライト2」(全5種・400円)「ONE PIECE 悪魔の実ライト2」は、身につけられるチャーム仕様の悪魔の実のライト第2弾が登場。同商品はONE PIECE BASE SHOP先行販売商品。○ラインナップハナハナの実ヤミヤミの実ネコネコの実 モデル“豹(レオパルド)”ニキュニキュの