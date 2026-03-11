【モデルプレス＝2026/03/11】お笑いトリオ・3時のヒロインのゆめっちが、3月10日に自身のX（旧Twitter）を更新。ヘアスタイルを変えてイメージチェンジした姿を披露し、話題を呼んでいる。【写真】31歳人気吉本芸人「どこの綺麗なお姉さんかと」赤髪の“別人級”最新ショット◆ゆめっち、ハイレイヤー×赤髪に大胆イメチェンゆめっちは「ハイレイヤーゆめっちになりました」とコメントし、以前の真っすぐに伸ばしたロングヘアから