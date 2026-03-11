ＳｎｏｗＭａｎが２０２５年におけるＣＤ、音楽ビデオ、音楽配信等の正味売上金額合計最も多かったアーティストに贈られる第４０回日本ゴールドディスク大賞「アーティスト・オブ・ザ・イヤー」の邦楽部門で２年ぶり４度目となる受賞を果たした。日本レコード協会が１１日、発表した。アルバムが約２８９万８０００枚の売り上げ、高い人気ぶりを見せつけた。昨年発売したベストアルバム「ＴＨＥＢＥＳＴ２０２０‐２０２