日本レコード協会が11日、『第40回 日本ゴールドディスク大賞』の受賞作品・アーティストを発表した。昨年1年間でCD、音楽ビデオ、音楽配信などの正味売上金額が最も多かったアーティストに贈られる「アーティスト・オブ・ザ・イヤー」邦楽部門は、Snow Manが受賞。4回目の受賞となった。【写真】『第40回日本ゴールドディスク大賞』主な受賞者・作品レコ協によると、対象期間内（2025年1月1日〜12月31日）におけるSnow Manの