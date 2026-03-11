ニッポン放送『ラジオビバリー昼ズ』（月〜金前11：30）では、水曜日は春風亭昇太と乾貴美子がパーソナリティーを担当しているが、25日は、2024年秋に東海大学に復学した春風亭昇太の卒業式が行われる東海大学湘南キャンパスから生放送を行うことが決定した。【写真】春風亭昇太が盟友・立川志の輔と2人旅当日は昇太が復学後1年半に渡った学生生活を語るほか、ゼミの担当教授も交え、落語家とはまた違う“大学生・春風亭昇太