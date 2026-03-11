日本レコード協会が11日、『第40回 日本ゴールドディスク大賞』の受賞作品・アーティストを発表した。新人アーティストに贈られる「ニュー・アーティスト・オブ・ザ・イヤー」（邦楽）は、HANAが受賞した。【写真】『第40回日本ゴールドディスク大賞』主な受賞者・作品HANAは「ベスト5ニュー・アーティスト」（邦楽）、デビュー曲「ROSE」が「ベスト5ソング・バイ・ストリーミング」も受賞した。「ニュー・アーティスト・オ