日本レコード協会が11日、『第40回 日本ゴールドディスク大賞』の受賞作品・アーティストを発表した。米津玄師の「Plazma」が「ソング・オブ・ザ・イヤー・バイ・ダウンロード」（邦楽）、「IRIS OUT」が「ソング・オブ・ザ・イヤー・バイ・ストリーミング」（邦楽）に輝いた。【写真】『第40回日本ゴールドディスク大賞』主な受賞者・作品さらに「Plazma」は「ベスト3ソング・バイ・ダウンロード」、「IRIS OUT」は「ベスト5