サッカーの欧州チャンピオンズリーグ（CL）は10日、決勝トーナメント1回戦第1戦の4試合が行われ、敵地でアタランタ（イタリア）と対戦したバイエルン・ミュンヘン（ドイツ）はMFオリセが2得点1アシストと活躍するなど6―1で大勝した。右脚の負傷から復帰を目指すDF伊藤洋輝は欠場した。MF遠藤航が負傷離脱中のリバプール（イングランド）は敵地でガラタサライに0―1で敗戦。バルセロナ（スペイン）は敵地でニューカッスル（イ