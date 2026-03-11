日本レコード協会が11日、『第40回 日本ゴールドディスク大賞』の受賞作品・アーティストを発表した。昨年1年間でCD、音楽ビデオ、有料音楽配信などの正味売上金額が最も多かったアジアのアーティストに贈られる「ベスト・エイジアン・アーティスト」は、韓国の8人組ボーイズグループ・Stray Kidsが初受賞した。【写真】『第40回日本ゴールドディスク大賞』主な受賞者・作品Stray Kidsは、アルバム『Hollow』で「アルバム・オ