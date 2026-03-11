プロフィギュアスケーターの羽生結弦が座長を務めるアイスショー「東和薬品 presents 羽生結弦 notte stellata 2026」のX公式アカウントが11日までに更新され、羽生が顔出しでメッセージを寄せた。【写真】「魂の揺さぶりが伝わってきました」顔出しでメッセージ寄せた羽生結弦投稿では「皆さま、遅い時間に恐れ入ります… 座長からのメッセージです」とし、ホワイトボードにメッセージを書いた羽生の写真を投稿した。羽生は