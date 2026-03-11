三代目JSOULBROTHERSの山下健二郎（40）が11日、都内で「スーパー麺」の新アンバサダー就任発表会見に出席した。「スーパー麺」は、玄米を使ったグルテンフリーのヌードル。商品にちなんで、健康を意識したマイルールを聞かれると「最近早起きするようになった。20代のころは、昼間に寝て夜中に起きるみたいに、生活が結構バラバラだったんですけど、30代に入って、特に後半からは健康面や時間帯を意識するようになって