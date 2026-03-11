東日本大震災、そして東京電力福島第一原発の事故から15年。2月に福島第一原発を訪れた際、目にしたのは地元とともに廃炉作業を進めながらも、いまだゴールが見えない厳しい現実だった。「復興のために」地元の力借り廃炉作業まだ薄暗い朝5時半ごろ現場に到着すると、すでに多くの作業員が出入りしていた。夏場は暑さ対策のため、さらに早い時間から作業にあたることもあるという。構内では1日約5000人が働いており、その6〜7割は