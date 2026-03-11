◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本 9-0 チェコ(10日、東京ドーム)日本代表・侍ジャパンとの試合を終え、2026WBCの全試合を終えたチェコ代表。率いたハジム監督が思いを語りました。侍ジャパンとの試合では、終盤まで0-0と熱戦を見せ「天国のようだった」と振り返ったハジム監督。先発のマウンドに送ったオンジェイ・サトリア投手は、今回で代表引退を発表している中、5回途中無失点の好投を披露しました