木原官房長官は会見で、高市首相が11日夜、中東情勢をめぐってG7＝主要7か国首脳によるオンライン会合に出席すると明らかにしました。木原長官「イラン情勢が経済に与える影響をはじめとする中東情勢などについて議論が行われる見込みとなっております」G7首脳のオンライン会合は、日本時間の11日夜に行われ、エネルギー価格の安定に向けた連携などが議論される見通しです。こうした中、ホルムズ海峡をめぐっては、イランが機雷の