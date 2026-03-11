アイベックスエアラインズは、「IBEX特価タイムセール」を3月13日から19日まで開催する。対象路線と片道最低運賃は以下の通り。旅客施設使用料は別途必要となる。設定席数に限りがあるほか、一部便に設定がない場合もある。搭乗期間は5月19日から7月31日まで。・仙台発着札幌/千歳（5,940円）、名古屋/中部（6,930円）、大阪/伊丹（7,260円）、広島（9,350円）、福岡（11,440円）・名古屋/中部発着仙台（6,930円）、松山・大分（7,