写真家・高木由利子の個展「Threads of Beauty 1995-2025 ― 時をまとい、風をまとう。」が、2026年3月10日から3月29日まで、渋谷・Bunkamura ザ・ミュージアムで開催されています。本展は、渋谷ファッションウィーク2026春との共催で行われる展覧会であり、高木氏にとって東京の美術館での初個展となります。会場となるBunkamuraザ・ミュージアムは、新施設への拡大移転を控えており、本展は現在の展示室で開催される最後の展覧会