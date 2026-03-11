FCNTは、自律神経測定アプリ「ララしあコネクト」をアップデートした。 「arrows We2 Plus」の自律神経測定用のセンサー（カメラの下） 今回のアップデートにより、測定時間がこれまでの2分から半分の1分へと短縮された。これにより、忙しい朝などのわずかな時間でも気軽にコンディションを確認し、改善につなげられるとする。 また、測定結果画面もリニューアルされた。自律神経の状態