巨人のドラ1、竹丸が快投を続けている（C）産経新聞社巨人のドラフト1位左腕・竹丸和幸が開幕に向け順調に調整を進めている。3月10日に行われたソフトバンクとのオープン戦に先発。初回一死から空振り三振を奪うと2回二死まで圧巻の4者連続三振を記録。【動画】評価高まる！ドラ1竹丸のピッチングシーン5回5安打7奪三振無失点と昨年の日本一チームに堂々たる投げっぷりを見せた。クレバーさも光る。途中、走者を出しながら