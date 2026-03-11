全国の人気グルメが勢ぞろいする「春の全国うまいもの大会」が、11日から金沢市の香林坊大和で始まりました。会場には「新しいスイーツ」をテーマに、全国各地から39の店舗が集結しました。旬の食材を使ったスイーツのほか、人気の弁当や惣菜なども楽しめるとあって、初日のオープンに合わせて大勢の買い物客が訪れ、にぎわいを見せていました。京都から初出店の「まめものとたい焼き」では、1日1800個も売れるという「あんバター