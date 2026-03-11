◆オープン戦西武―阪神（１１日・甲子園）西武は１１日、甲子園球場で阪神とのオープン戦を戦う。ここまで５戦連続で先発出場していた西川愛也外野手がスタメンを外れ、代わって１０日の同戦では一塁を守っていた長谷川信哉外野手が「１番・中堅」でスタメン出場する。１０日に１軍に合流したタイラー・ネビン内野手が２戦連続で「４番・ＤＨ」に座った。先発はサブマリン右腕の与座海人投手。西武のスタメンは以下の通