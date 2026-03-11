阪神は11日、嶋村麟士朗捕手（22）と支配下選手契約を締結したことを発表した。支配下選手契約に伴い、背番号は「128」から「85」に変更となる。嶋村の支配下登録でし烈になりそうなのが捕手の開幕1軍争い。支配下登録さえている捕手は嶋村を加えて9人となった。この日の1軍の西武とのオープン戦でベンチ入りした捕手は伏見、町田、長坂、中川、嶋村の5人で中川は今は左翼を主に守っている。一方で、ファームには現在梅野、