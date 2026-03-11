◆オープン戦楽天―日本ハム（１１日・静岡）日本ハムがスタメンを発表した。地元、静岡・菊川市出身の奈良間大己内野手（２５）が「４番・三塁」に抜てきされた。常葉大菊川時代に何度も激闘を繰り広げた静岡の高校野球の聖地に凱旋（がいせん）。高校時代には同球場で本塁打を放っており、「イメージはいいです」。家族や友人も多数、応援に駆けつけており、「地元なのでいいところを見せたい。奈良間家御一行が駆けつけます