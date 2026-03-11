◆ＷＢＣ１次ラウンドＢ組米国―イタリア（１０日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）ＷＢＣ米国代表のＰ・クローアームストロング外野手（２３）＝カブス＝が、１次ラウンド４戦目のイタリア戦に「９番・中堅」で先発出場。８回に貴重な３ランを放ち、反撃ムードをつくり出した。米国はイタリア相手に最大８点ビハインドというまさかの展開。０―８の６回にヘンダーソン（オリオールズ）がソロ本塁打で重苦しい