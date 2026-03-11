千葉県警によると11日未明、同県船橋市の路上で50代とみられる男性が倒れているのが見つかり、意識不明の状態で病院に搬送された。約1時間前に何者かが馬乗りになっている姿が目撃されており、傷害事件の疑いで捜査している。