宮城県気仙沼市の市立大谷小学校近くで、赤いずきんをかぶったお地蔵さんが登下校の子どもたちを見守っている。１５年前、避難誘導中に津波で亡くなった警察官の千田（ちだ）浩二さん（当時３０歳）を弔おうと住民らが設けたもので、地域の誇りや復興の象徴として、長く愛されてきた。（気仙沼通信部浅井望）千田さんは東日本大震災が発生する前年の春、気仙沼署大谷駐在所に赴任。美しい海岸が広がる大谷地区の住民は当時４